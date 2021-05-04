Станут самыми масштабными в Европе за последние 30 лет. Стартовали военные учения под руководством НАТО

Стартовали международные военные учения Defender Europe 21. В масштабных маневрах под руководством США и НАТО принимают участие около 30 тысяч военных из 26 стран мира, в том числе Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. Они пройдут на 30 полигонах в более чем 10 государствах и станут самыми масштабными в Европе за последние 30 лет.