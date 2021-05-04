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Улицы превратились в поле боя, более 800 человек ранены. Что происходит в Колумбии?

04 мая 2021 10:08
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Новости Колумбии. 19 погибших, около 800 пострадавших и свыше 430 задержанных – таков итог нескольких дней массовых беспорядков в Колумбии. Поводом для демонстраций стала предложенная правительством налоговая реформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы превратились в поле боя, более 800 человек ранены. Что происходит в Колумбии?-1

Улицы городов в прямом смысле слова превратились в поле боя. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Боготе. Активисты устраивают поджоги, бросают в полицейских камни, бутылки и коктейли Молотова. В ответ их усмиряют слезоточивым газом и водометами. В числе пострадавших более 500 правоохранителей.

Улицы превратились в поле боя, более 800 человек ранены. Что происходит в Колумбии?-4

На фоне протестов в отставку ушел министр финансов, а президент страны пообещал внести ряд изменений в реформу. Тем не менее протестующих это не успокоило.

Улицы превратились в поле боя, более 800 человек ранены. Что происходит в Колумбии?-7

Накануне десятки грузовиков заблокировали дорогу при въезде в столицу. Люди выступают против экономической политики властей, а также требуют ввести льготные цены на бензин.

# Акции протеста # Фотофакт

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