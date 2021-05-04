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Впервые за два года. Главы МИД стран «Большой семёрки» встретились в Лондоне

04 мая 2021 14:58
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Восстановление после пандемии, борьба с изменением климата, взаимодействие с рядом стран. Министры иностранных дел стран «Большой семерки» собрались на первую за последние два года очную встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за два года. Главы МИД стран «Большой семёрки» встретились в Лондоне-1

Среди обсуждаемых вопросов – отношения с Китаем и Россией, ситуация в Ливии, Сирии и Афганистане, а также кризис в Мьянме, где произошел госпереворот. Речь идет о расширении санкций, поддержке запрета на поставки оружия в Мьянму, а также увеличение гуманитарной помощи.

Впервые за два года. Главы МИД стран «Большой семёрки» встретились в Лондоне-4

Отметим, прошлогодний саммит G7 должен был состояться в США, однако встречу отменили из-за пандемии.

# Международная политика # Фотофакт

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