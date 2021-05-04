Пожар произошёл в одной из московских гостиниц. Два человека погибли

Новости России. Два человека погибли, еще 18 отравились продуктами горения в результате пожара в одной из московских гостиниц. Среди пострадавших – 10 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на первом этаже здания. В момент ЧП внутри находились более 300 человек, свыше 100 из них – кадеты. Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание.