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Пожар произошёл в одной из московских гостиниц. Два человека погибли

04 мая 2021 15:29
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Новости России. Два человека погибли, еще 18 отравились продуктами горения в результате пожара в одной из московских гостиниц. Среди пострадавших – 10 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар произошёл в одной из московских гостиниц. Два человека погибли-1

Пламя вспыхнуло на первом этаже здания. В момент ЧП внутри находились более 300 человек, свыше 100 из них – кадеты. Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание.

Пожар произошёл в одной из московских гостиниц. Два человека погибли-4

По некоторым данным, в гостинице не сработала система противопожарной защиты. Кроме того, отсутствовали запасные эвакуационные выходы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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