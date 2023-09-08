Стано: Еврокомиссия хочет вернуть Россию в зерновую сделку

Европейская комиссия совместно с партнерами стремится вернуть Россию в зерновое соглашение. Об этом заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, передает РИА Новости.

Стано отметил, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы вернуть Россию в зерновое соглашение.

Срок зерновой сделки истек 18 июля. Тогда Россия известила Турцию, Украину и Организацию Объединенных Наций о своем неприятии ее продления. До этого президент России Владимир Путин отмечал, что выполнение условий сделки не обеспечивается из-за того, что страны Запада не намерены исполнять свои обещания. Основная цель сделки – поставки зерна в нуждающиеся страны – так и не была реализована.