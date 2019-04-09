Палата общин одобрила отсрочку Brexit

Новости Великобритании. Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit. Таким образом, вариант выхода страны из ЕС без сделки больше не рассматривается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее за перенос даты проголосовала Палата лордов. Законопроект одобрила и британская королева. Теперь Тереза Мэй должна будет выбрать новый срок по Brexit и согласовать его с парламентом.