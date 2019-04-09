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Палата общин одобрила отсрочку Brexit

09 апреля 2019 09:07
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Новости Великобритании. Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit. Таким образом, вариант выхода страны из ЕС без сделки больше не рассматривается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата общин одобрила отсрочку Brexit-1

Ранее за перенос даты проголосовала Палата лордов. Законопроект одобрила и британская королева. Теперь Тереза Мэй должна будет выбрать новый срок по Brexit и согласовать его с парламентом.

Палата общин одобрила отсрочку Brexit-4

В конце прошлой недели стало известно, что премьер-министр страны просила председателя ЕС отложить Brexit c 12 апреля на 30 июня. Однако Брюссель согласен лишь на вариант долгого продления отсрочки, до конца марта 2020 года.

# Международная политика # Фотофакт

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