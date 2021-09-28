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США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек

28 сентября 2021 06:20
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США снесли лагерь гаитянских беженцев, находящийся на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там в надежде найти лучшую жизнь жили 15 тысяч человек.

США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек-1

Некоторых из них пограничники выгнали в Мексику. Остальных насильно отправляют самолетами обратно на Гаити. Буквально за несколько дней число депортированных достигло почти 1 000. По сообщениям СМИ, гаитяне спускались с трапа самолета – цитата – «в слезах и отчаянии».

США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек-4

Екатерина Забенько, СТВ:
В стране вспыхнули массовые акции протеста против политики США в отношении мигрантов. Демонстранты обвиняют американские власти в насильной депортации и жестоком обращении с беженцами. Гаитяне покидают родину, спасаясь от бедности в стране, пострадавшей от сильных землетрясений и коррупции, а действия американских властей обрекают их на голод и нищету. Ведь тысячи людей отдали все, чтобы попасть в Америку.

США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек-7

Получается, что США отняли у них последнее – надежду на жизнь.

# Беженцы # Фотофакт

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