США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек

США снесли лагерь гаитянских беженцев, находящийся на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там в надежде найти лучшую жизнь жили 15 тысяч человек.

Некоторых из них пограничники выгнали в Мексику. Остальных насильно отправляют самолетами обратно на Гаити. Буквально за несколько дней число депортированных достигло почти 1 000. По сообщениям СМИ, гаитяне спускались с трапа самолета – цитата – «в слезах и отчаянии».

Екатерина Забенько, СТВ:

В стране вспыхнули массовые акции протеста против политики США в отношении мигрантов. Демонстранты обвиняют американские власти в насильной депортации и жестоком обращении с беженцами. Гаитяне покидают родину, спасаясь от бедности в стране, пострадавшей от сильных землетрясений и коррупции, а действия американских властей обрекают их на голод и нищету. Ведь тысячи людей отдали все, чтобы попасть в Америку.