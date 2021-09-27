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YouTube запретил оспаривать итоги выборов в Германии и США. Хостинг блокирует материалы о возможной подтасовке голосования

27 сентября 2021 22:07
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Новости Германии. В Германии объявлены предварительные итоги выборов в Бундестаг. Наибольшее количество голосов набрали социал-демократы. У партии – 25,7 % голосов. На втором месте блок ХДС/ХСС, который поддержали чуть более 24 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

YouTube запретил оспаривать итоги выборов в Германии и США. Хостинг блокирует материалы о возможной подтасовке голосования-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Политологи назвали это худшим результатом на федеральных выборах в истории консервативного блока. У «зеленых» – 14,8 %. В общей сложности в новом составе Бундестага будет представлено шесть партий. Число парламентариев вырастет до 735 человек.

YouTube запретил оспаривать итоги выборов в Германии и США. Хостинг блокирует материалы о возможной подтасовке голосования-4

Парламентские выборы в Германии прошли 27 сентября. Впервые за 16 лет без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и заявила об уходе из политики, что делает это голосование событием, которое изменит эпоху и определит будущий курс Германии. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство.

YouTube запретил оспаривать итоги выборов в Германии, впрочем, как и в США, ссылаясь на внутренние правила, которые запрещают публиковать материалы, в которых содержатся ложные утверждения, что на итоги выборов повлияли фальсификации или технические сбои в работе систем подсчета после официальных результатов выборов. И эта норма коснулась почему-то только ФРГ и, как ни странно, США.

# Международная политика # Екатерина Забенько # Ангела Меркель # Фотофакт

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