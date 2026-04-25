США разрешили Венесуэле оплачивать адвокатов для Мадуро и его супруги

Администрация Соединенных Штатов разрешила президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене оплатить услуги адвоката. Супруги уже несколько месяцев находятся в тюрьме Бруклина после захвата в ходе январской спецоперации в Каракасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Америкаснкий минфин выпустил измененные лицензии. Эти документы позволили перевести деньги правительству южноамериканской страны на юридическую защиту своих граждан. Раньше такие платежи блокировались из-за действующих санкций США. А защита Мадуро и его жены требовала закрыть судебное производство как раз по этой причине. Теперь же первая крупная проблема в процессе официально решена. Сам Мадуро и его супруга, вывезенные в Нью-Йорк, отрицают выдвинутые против них обвинения в причастности к наркотерроризму.