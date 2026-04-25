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Ночной налет: ПВО РФ уничтожила 127 украинских дронов над регионами России

25 апреля 2026 06:46
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Ночной налет: ПВО РФ уничтожила 127 украинских дронов над регионами России-0

ПВО РФ ночью нейтрализовала 127 БПЛА ВСУ над российскими регионами и акваторией Черного и Азовского морей, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, что в ночь на 25 апреля Киев совершил попытку атаковать российские объекты. ВС РФ осуществлен перехват и уничтожение 127 украинских БЛА самолетного типа.

Дроны ликвидированы в районе Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, над Республикой Татарстан и Крымом, а также над водами Черного и Азовского морей.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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