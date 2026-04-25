Неудавшуюся шутку Туска о «русских» на саммите ЕС обсуждают после конфуза

Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в неловкой ситуации из-за шутки о России на саммите Европейского союза, пишет РИА Новости со ссылкой на Onet.

Туска прервали на полуслове в момент его попытки рассказать шутку об отсутствии российской стороны на встрече. Заминку в речи польского политика вызвало появление премьер-министра Словакии Роберт Фицо.

После первых слетевших слов с губ Туска на заднем плане появился Фицо, который известен хорошими взаимоотношениями с Россией. Тогда Туск, поприветствовав словацкого коллегу, «нервно моргнул», сообщает издание. «Нет-нет, это была шутка», – добавил Туск.

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