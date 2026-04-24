Южную Европу накрыла внезапная ледяная буря

От 30-градусной жары до снежных заносов всего за несколько часов. Южную Европу сковала внезапная ледяная буря. В испанской Каталонии зафиксирована погодная аномалия: толщина снежного налета местами достигала 5 сантиметров. Предварительные оценки ущерба для сельского хозяйства региона исчисляются миллионами евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее тяжелая ситуация в Италии. Северные области Ломбардия и Тоскана оказались под градом величиной с перепелиное яйцо. В эпицентре непогоды оказался и Милан. Опрос сельхозпроизводителей показал, что потенциальные потери отрасли от экстремальных погодных явлений в стране могут составить до 2 миллиардов евро. Только на Сардинии ущерб от череды штормов уже превысил 30 миллионов евро. В этой связи тосканские виноградари уже подсчитали, что стихия уничтожила более 22 тысяч тонн урожая.