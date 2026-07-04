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Киев пытался атаковать территорию России ракетами и дронами

04 июля 2026 15:44
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Киев пытался атаковать территорию России ракетами и дронами-0

Ночью с 3 на 4 июля ВСУ предприняли попытку комбинированного удара по территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Киев применил для этих целей крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивные системы залпового огня HIMARS, дроны большой дальности.

В оборонном ведомстве РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 500 воздушных целей над российскими регионами, в том числе 10 ракет «Фламинго», 9 реактивных снарядов HIMARS и 494 БПЛА большой дальности.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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