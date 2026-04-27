Вашингтон официально обвинил Евросоюз в подавлении демократии. В докладе Судебного комитета Палаты представителей США утверждается, что Еврокомиссия вмешивалась в национальные выборы стран-участниц ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгрессмены заявляют: Брюссель давил на соцсети, угрожая штрафами за «неудобный» контент и требуя удалять политические высказывания перед голосованиями. От этого больше всего страдали консервативные и популистские силы. В качестве примера приведено аннулирование выборов в Румынии – при этом российское вмешательство в них так и не подтвердилось.