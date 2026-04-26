В Литве окончательно одобрили создание военного полигона в Капчяместисе

Литва целиком и полностью поддерживает военные настроения. На неделе Сейм окончательно одобрил создание военного полигона в Капчяместисе, что буквально в 10 километрах от нашей границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Территория полигона займет около 15 тысяч гектаров. Сейчас на этой земле находится почти 2 тысячи личных участков. Владельцам недвижимости придется, как говорится, освободить жилплощадь. Участки перейдут в собственность литовского государства. Планируется, что учения на полигоне начнутся в 2028-м, а стрельбища будут оборудованы к 2030 году. В Вильнюсе прошла акция протеста. Местные жители считают, что полигон создается не в интересах национальной безопасности, о чем говорят власти, а для деловых соглашений.

Не в восторге от такого решения литовских властей и белорусы, конечно. Мы ни на кого нападать не собираемся. Уже не раз это говорили, и новый военный объект точно не добавит спокойствия и стабильности в наши отношения. Тогда для чего он нужен? Есть по этому поводу кое-какие соображения, конечно.

Рассуждения литовского президента, как распределяются средства в бюджете ЕС и что его восточному флангу выделяется недостаточно, наводят на определенные мысли и финансовые схемы.

«Радует, что сам бюджет увеличивается, он амбициозен и позволяет нам учитывать приоритеты, важные не только для Литвы, но и для всей Европы – это оборона и безопасность, расширение ЕС, вопросы конкурентоспособности. Все это требует значительных финансовых ресурсов», – заявил Науседа перед неформальной встречей ЕС на Кипре. «Чего нам, возможно, еще не хватает, так это очень четкого и артикулированного включения восточного фланга в этот бюджет, чтобы мы действительно видели усиленную поддержку восточного фланга ЕС, который охраняет внешнюю границу ЕС».

Впрочем, тренд на милитаризацию захватил не только Прибалтику. Он активно шагает по Европе и добрался до самых окраин.

На неделе правительство Финляндии внесло в парламент предложение разрешить ввозить, хранить, транспортировать и доставлять ядерное оружие в случае обороны. Новые поправки могут кардинально изменить оборонную доктрину этой северной страны.