Франция завершает крупнейшие военные учения

Крупнейшие в истории Франции военные учения близятся к завершению. В течение трех месяцев участники маневров «Орион-26» отрабатывали сценарий полномасштабного конфликта с условным противником на востоке Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.