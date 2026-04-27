Франция завершает крупнейшие военные учения

Крупнейшие в истории Франции военные учения близятся к завершению. В течение трех месяцев участники маневров «Орион-26» отрабатывали сценарий полномасштабного конфликта с условным противником на востоке Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштаб операции впечатляет: были задействованы Вооруженные силы из 24 стран НАТО, включая две тысячи единиц бронетехники. Однако военные обозреватели отмечают тревожную деталь: на практике натовские колонны по-прежнему следуют тактике прошлых войн. Главная слабость – отсутствие надежной массовой защиты от дронов.