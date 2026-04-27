Прямой эфир

Франция завершает крупнейшие военные учения

27 апреля 2026 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крупнейшие в истории Франции военные учения близятся к завершению. В течение трех месяцев участники маневров «Орион-26» отрабатывали сценарий полномасштабного конфликта с условным противником на востоке Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция завершает крупнейшие военные учения-2

Масштаб операции впечатляет: были задействованы Вооруженные силы из 24 стран НАТО, включая две тысячи единиц бронетехники. Однако военные обозреватели отмечают тревожную деталь: на практике натовские колонны по-прежнему следуют тактике прошлых войн. Главная слабость – отсутствие надежной массовой защиты от дронов.

# Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин
27 апреля 2026 06:01

В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин

В Литве окончательно одобрили создание военного полигона в Капчяместисе
26 апреля 2026 17:14

В Литве окончательно одобрили создание военного полигона в Капчяместисе

Европе Ормузский пролив нужен гораздо больше, чем США – Хегсет
26 апреля 2026 17:14

Европе Ормузский пролив нужен гораздо больше, чем США – Хегсет