В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин

В Румынии вступил в силу закон, вводящий понятие «фемицид» – умышленное убийство женщины из-за ее пола либо в рамках домашнего насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь за такие преступления грозит пожизненное заключение, хотя в отдельных случаях суд может назначить срок от 15 до 25 лет. Раньше подобные деяния считались обычными жестокими убийствами – проблема гендерного насилия оставалась в тени. Власти признали, что игнорировали это явление, распространенное по всей Европе. Новый закон призван ужесточить ответственность и усилить защиту женщин в группе риска.