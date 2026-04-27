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В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин

27 апреля 2026 06:01
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В Румынии вступил в силу закон, вводящий понятие «фемицид» – умышленное убийство женщины из-за ее пола либо в рамках домашнего насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин-2

Теперь за такие преступления грозит пожизненное заключение, хотя в отдельных случаях суд может назначить срок от 15 до 25 лет. Раньше подобные деяния считались обычными жестокими убийствами – проблема гендерного насилия оставалась в тени. Власти признали, что игнорировали это явление, распространенное по всей Европе. Новый закон призван ужесточить ответственность и усилить защиту женщин в группе риска.

# Новости Румынии

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