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Польшу захлестнула волна наркотрафика

10 июня 2026 10:52
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Польшу захлестнула волна наркотрафика. По словам местных полицейских, всему виной – украинский кризис. Объемы изымаемых запрещенных веществ увеличиваются с каждым днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польшу захлестнула волна наркотрафика-2

Только за первую неделю июня силовики изъяли около 90 тонн психотропов. В основном, это синтетические наркотики, следующие из Украины. Ситуация с наркотрафиком в Польше выходит из-под контроля. Несколько дней назад таможня в порту Гдыни пресекла ввоз огромной партии героина. Более тонны наркотика были спрятаны под видом декоративного кирпича. Черная цена партии составляла десятки миллионов долларов. Арестованы трое местных жителей. В полиции заявили, что это один из самых крупных наркоперехватов в истории Польши.

# Польша

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