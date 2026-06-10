Польшу захлестнула волна наркотрафика

Только за первую неделю июня силовики изъяли около 90 тонн психотропов. В основном, это синтетические наркотики, следующие из Украины. Ситуация с наркотрафиком в Польше выходит из-под контроля. Несколько дней назад таможня в порту Гдыни пресекла ввоз огромной партии героина. Более тонны наркотика были спрятаны под видом декоративного кирпича. Черная цена партии составляла десятки миллионов долларов. Арестованы трое местных жителей. В полиции заявили, что это один из самых крупных наркоперехватов в истории Польши.