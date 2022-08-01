США и Румыния провели масштабные совместные учения

Румыния и США провели масштабные совместные учения. Военные отрабатывали навыки десантирования с самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные бои велись на побережье Черного моря, где стороны уничтожали силы условного противника, напавшего на страну. Войска США начали прибывать в Румынию в конце июня в рамках миссии по укреплению сил НАТО в регионе. По заявлению Пентагона, это делается для защиты союзников от возможной агрессии.