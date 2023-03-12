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США готовятся применить против России климатическое оружие

12 марта 2023 12:40
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Конгресс Соединенных Штатов обнародовал пятилетний план «климатического вмешательства», суть которого – использование технологий климат-контроля, в том числе с целью лишить Российскую Федерацию доминирования в сельскохозяйственной отрасли.

Климатическое вмешательство предполагает управление солнечным излучением. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на сайт Белого дома. Отмечается, что доминирование РФ в сельском хозяйстве для США – вопрос нацбезопасности, и использование солнечной геоинженерии Америка рассматривает как метод изменить ситуацию. Многие ученые высказывают опасения – программа в действии способна дать старт климатической войне. Методы, описанные в плане, крайне опасны и способны запустить необратимую катастрофу, которая может затронуть весь мир.

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# Международная политика

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