США готовятся применить против России климатическое оружие

Конгресс Соединенных Штатов обнародовал пятилетний план «климатического вмешательства», суть которого – использование технологий климат-контроля, в том числе с целью лишить Российскую Федерацию доминирования в сельскохозяйственной отрасли.

Климатическое вмешательство предполагает управление солнечным излучением. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на сайт Белого дома. Отмечается, что доминирование РФ в сельском хозяйстве для США – вопрос нацбезопасности, и использование солнечной геоинженерии Америка рассматривает как метод изменить ситуацию. Многие ученые высказывают опасения – программа в действии способна дать старт климатической войне. Методы, описанные в плане, крайне опасны и способны запустить необратимую катастрофу, которая может затронуть весь мир.