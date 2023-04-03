Польские фермеры грозятся испортить визит Зеленского в Варшаву, который запланирован на 5 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство аграриев по-прежнему вызывает ситуация с привозным зерном. В стране украинской пшеницы слишком много, считают фермеры. И хотя планировалась она на экспорт, по факту оседает в самой Польше. В результате собственная продукция становится не востребована. И аграрии терпят убытки.