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Польские фермеры грозятся испортить визит Зеленского в Варшаву

03 апреля 2023 19:38
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Польские фермеры грозятся испортить визит Зеленского в Варшаву, который запланирован на 5 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры грозятся испортить визит Зеленского в Варшаву-1

Недовольство аграриев по-прежнему вызывает ситуация с привозным зерном. В стране украинской пшеницы слишком много, считают фермеры. И хотя планировалась она на экспорт, по факту оседает в самой Польше. В результате собственная продукция становится не востребована. И аграрии терпят убытки.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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