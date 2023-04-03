Доминирование республиканцев в палате представителей США грозит Киеву сокращением финансовой помощи

Доминирование республиканцев в палате представителей США грозит Киеву сокращением финансовой и военной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные опасения стали главной темой ряда украинских СМИ.

Ранее глава Штатов напомнил, что объем финансовой помощи Украине на этот год закончится к концу сентября. После придется утверждать новый план. А его необходимо согласовать с палатой представителей. Тут могут начаться проблемы, считают в Украине. Поскольку республиканцы не раз игнорировали запросы Киева на поставки той или иной техники и оружия.