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Доминирование республиканцев в палате представителей США грозит Киеву сокращением финансовой помощи

03 апреля 2023 19:39
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Доминирование республиканцев в палате представителей США грозит Киеву сокращением финансовой и военной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные опасения стали главной темой ряда украинских СМИ.

Доминирование республиканцев в палате представителей США грозит Киеву сокращением финансовой помощи-1

Ранее глава Штатов напомнил, что объем финансовой помощи Украине на этот год закончится к концу сентября. После придется утверждать новый план. А его необходимо согласовать с палатой представителей. Тут могут начаться проблемы, считают в Украине. Поскольку республиканцы не раз игнорировали запросы Киева на поставки той или иной техники и оружия.

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# Международная политика # Фотофакт

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