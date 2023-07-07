Маршал ВВС Британии Белл: Киев обязан понимать риски применения кассетных бомб

Киевский режим обязан понимать риски использования кассетных боеприпасов в Украине, предостерег вице-маршал ВВС Великобритании и по совместительству военный эксперт Шон Белл в интервью Sky News, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что применение кассетных боеприпасов является запрещенным в более чем 120 странах мира и имеет большой коэффициент разрушения, оставляя на своем пути руины на годы и даже десятилетия. Белл отметил необходимость оценки выгод от применения такого оружия в сравнении с вероятными последствиями, включая необходимость очистки района от этих боеприпасов.

Вопрос о предоставлении США кассетных боеприпасов Украине все еще обсуждается. Ожидается, что Белый дом объявит о передаче Украине тысяч таких типов вооружений в рамках новой военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.