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Маршал ВВС Британии Белл: Киев обязан понимать риски применения кассетных бомб

07 июля 2023 13:38
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Киевский режим обязан понимать риски использования кассетных боеприпасов в Украине, предостерег вице-маршал ВВС Великобритании и по совместительству военный эксперт Шон Белл в интервью Sky News, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что применение кассетных боеприпасов является запрещенным в более чем 120 странах мира и имеет большой коэффициент разрушения, оставляя на своем пути руины на годы и даже десятилетия. Белл отметил необходимость оценки выгод от применения такого оружия в сравнении с вероятными последствиями, включая необходимость очистки района от этих боеприпасов. 

Вопрос о предоставлении США кассетных боеприпасов Украине все еще обсуждается. Ожидается, что Белый дом объявит о передаче Украине тысяч таких типов вооружений в рамках новой военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.

# Оружие и боеприпасы

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