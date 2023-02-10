Сроки полёта белорусской женщины-космонавта на МКС сдвинули

Ранее сообщалось, что на борту возникла проблема с терморегулированием. Позже было принято решение отремонтировать вентиляцию, и корпорация изменила сроки своих миссий на МКС. В конце февраля к станции отправится «Союз МС-23», который должен был полететь месяцем позже. Он заберет с МКС экипаж предыдущего «Союза». Неисправный же «Союз» из соображений безопасности решено возвращать без экипажа. Из-за технических проблем сдвинуты и сроки полета белорусской женщины-космонавта на МКС. Ранее планировалось, что это произойдет предстоящей осенью.

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