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Средства ПВО РФ сбили 20 ракет на Черным морем и Крымом

01 февраля 2024 07:21
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Минобороны России сообщает о срыве украинского ракетного удара по Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Около 17:00 по московскому времени было сбито 20 ракет, 17 из них были уничтожены над Черным морем, еще три – над Крымом. Обломки ракет упали в районе населенного пункта Любимовка.

ВСУ продолжают обстреливать российские регионы и используют для атак беспилотники. Так, например, недавно средства ПВО ВСУ уничтожили один беспилотник над Псковской областью и отбили атаки дронов в пяти регионах, включая Крым.

В Севастополе и Крыму был введен желтый уровень террористической угрозы, что предполагает усиленную работу силовых структур и повышенную боеготовность медицинских организаций.

# Международная политика

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