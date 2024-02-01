Средства ПВО РФ сбили 20 ракет на Черным морем и Крымом

Минобороны России сообщает о срыве украинского ракетного удара по Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Около 17:00 по московскому времени было сбито 20 ракет, 17 из них были уничтожены над Черным морем, еще три – над Крымом. Обломки ракет упали в районе населенного пункта Любимовка.

ВСУ продолжают обстреливать российские регионы и используют для атак беспилотники. Так, например, недавно средства ПВО ВСУ уничтожили один беспилотник над Псковской областью и отбили атаки дронов в пяти регионах, включая Крым.

В Севастополе и Крыму был введен желтый уровень террористической угрозы, что предполагает усиленную работу силовых структур и повышенную боеготовность медицинских организаций.