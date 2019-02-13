В Кении для борьбы с коррупцией полицейским выдадут форму без карманов

Новости Кении. В Кении полицейским будут выдавать форму без карманов. Такое решение было принято властями в рамках антикоррупционной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы искоренить процесс получения нелегального дохода, руководство страны решило убрать из одежды правоохранителей как внешние, так и внутренние карманы. Общественность инициативу раскритиковала, а сами стражи порядка заявили, что будут сопротивляться нововведению.