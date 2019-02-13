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В Кении для борьбы с коррупцией полицейским выдадут форму без карманов

13 февраля 2019 19:42
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Новости Кении. В Кении полицейским будут выдавать форму без карманов. Такое решение было принято властями в рамках антикоррупционной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кении для борьбы с коррупцией полицейским выдадут форму без карманов-1

Чтобы искоренить процесс получения нелегального дохода, руководство страны решило убрать из одежды правоохранителей как внешние, так и внутренние карманы. Общественность инициативу раскритиковала, а сами стражи порядка заявили, что будут сопротивляться нововведению.

В Кении для борьбы с коррупцией полицейским выдадут форму без карманов-4

# Коррупция # Фотофакт

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