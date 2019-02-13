Каталонцы протестуют против суда над «сепаратистами»

Новости Испании. Барселону и другие города Каталонии охватили стихийные акции протеста против суда над политиками, ответственными за организацию референдума о независимости региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, слушания в суде начались накануне. На скамье подсудимых – 12 человек, бывших членов правительства и парламента автономии, которых обвиняют в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. Политикам может грозить 25 лет тюрьмы.