Прямой эфир

Каталонцы протестуют против суда над «сепаратистами»

13 февраля 2019 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Барселону и другие города Каталонии охватили стихийные акции протеста против суда над политиками, ответственными за организацию референдума о независимости региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Каталонцы протестуют против суда над «сепаратистами»-1

Активисты перекрывают дороги и поджигают покрышки.

Каталонцы протестуют против суда над «сепаратистами»-4

Напомним, слушания в суде начались накануне. На скамье подсудимых – 12 человек, бывших членов правительства и парламента автономии, которых обвиняют в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. Политикам может грозить 25 лет тюрьмы.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госдолг США побил исторический рекорд
13 февраля 2019 11:49

Госдолг США побил исторический рекорд

Во Франции запретили лаять собакам
13 февраля 2019 09:54

Во Франции запретили лаять собакам

Македония сменила название
13 февраля 2019 09:50

Македония сменила название