Среди протестующих – тысячи уволенных медиков. В Европе продолжаются массовые демонстрации
В Европе не прекращаются демонстрации антипрививочников. Во Франции около 100 тысяч людей вышли на акции протеста против вводимых COVID-ограничений и обязательной вакцинации. Среди протестующих – тысячи уволенных медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они лишились работы за то, что не сделали прививки от коронавируса.
Массовая демонстрация прошла в Белграде. Люди возмущены решением властей ввести в стране паспорта вакцинации. Если учесть, что в Сербии привито лишь 40 % населения, то под пресс нового закона попадет более половины населения страны. Люди считают это бесцеремонным нарушением своих прав и свобод.
Многотысячные акции протеста против обязательной вакцинации прошли и в Хорватии. Там организаторы акции считают, что властям безразлична судьба людей, а на пандемии спекулируют политические партии, добиваясь своих корыстных целей.