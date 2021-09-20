В Англии прошёл заплыв пластиковых уточек. Смотрите, как это было

Новости Великобритании. В Англии прошел благотворительный заплыв пластиковых уточек. На старт вышли 4 000 желтых игрушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый желающий, заплатив символическую сумму в один фунт, мог поставить на любую участницу заплыва. Тот, чья утка пришла к финишу первой, получил 250 фунтов стерлингов (343 доллара). Остальные деньги пойдут на различные благотворительные цели.