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В Англии прошёл заплыв пластиковых уточек. Смотрите, как это было

20 сентября 2021 09:58
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Новости Великобритании. В Англии прошел благотворительный заплыв пластиковых уточек. На старт вышли 4 000 желтых игрушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Англии прошёл заплыв пластиковых уточек. Смотрите, как это было-1

Каждый желающий, заплатив символическую сумму в один фунт, мог поставить на любую участницу заплыва. Тот, чья утка пришла к финишу первой, получил 250 фунтов стерлингов (343 доллара). Остальные деньги пойдут на различные благотворительные цели.

В Англии прошёл заплыв пластиковых уточек. Смотрите, как это было-4

Надо отдать должное организаторам заплыва: все пластиковые уточки были ими пойманы. От развлечений местных жителей природа страдать не должна.

# Необычное # Фотофакт

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