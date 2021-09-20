Под Львовом стартуют совместные учения Украины и США. В манёврах задействуют 6 тысяч военных

Украина и США 20 сентября начнут крупное учение Rapid Trident-2021. Основная цель – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украина и США 20 сентября начнут крупное учение Rapid Trident-2021. Основная цель – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный Киев уверен, что это важный шаг Украины на пути в НАТО. Кроме того, речь идет о повышении уровня подготовки и оперативности украинских войск.
Пройдет и обкатка совместимости работы штабов вооруженных сил Украины, США и других государств – партнеров Североатлантического альянса. Участие в маневрах, которые развернутся под Львовом, примут 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.