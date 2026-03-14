Подполковник Дэвис: Вашингтон стремительно теряет союзников в войне с Ираном

Соединенные Штаты продолжают терять союзников в конфликте на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на подполковника американской армии в отставке Дэниеля Дэвиса.

Дэвис указал на потерю Америкой поддержки вначале со стороны Испании, а позже – Италии. Утрата союзников, по его словам, опережает неудачу в Персидском заливе. «Эта безрассудная операция подрывает наши интересы как в экономическом и военном плане, так и в репутационном», – акцентировал внимание он.

Ранее глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто информировал о выводе военнослужащих страны с базы в иракском Эрбиле вслед за ударом по ней ночью с 11 на 12 марта.

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