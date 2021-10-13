В Литве начались международные учения НАТО «Железный волк-2021». Они проходят вблизи белорусской границы

В Литве, вблизи белорусской границы начались крупные международные учения НАТО «Железный волк-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О масштабе маневров говорит количество его участников. Это более 3 000 военных из самой Литвы и 12 стран Североатлантического альянса.

Поддерживать их будет почти тысяча единиц танков и другой бронетехники. Вся эта армия на протяжении двух недель будет отрабатывать навыки наступления и обороны, а также взаимодействие структур НАТО в случае войны. Кто является условным врагом, не говорится – это военная тайна.