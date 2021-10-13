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Студентов в Латвии не пускают в вузы без сертификата о вакцинации против коронавируса

13 октября 2021 07:25
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Новости Латвии. Над латвийскими студентами нависла угроза оказаться на улице. Им могут запретить посещать аудитории вузов, а иногородних даже выгнать из общежития. Но все это произойдет лишь в одном случае – если они не сделают прививку от коронавируса и не получат соответствующий документ. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентов в Латвии не пускают в вузы без сертификата о вакцинации против коронавируса-1

Уже появились первые жертвы этого закона. Только в Риге выселили из общежитий почти полсотни студентов. Десятки человек взяли академический отпуск в надежде, что через год ситуация изменится. Таким образом власти страны намерены заставить людей вакцинироваться. В Латвии из-за распространения коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Там введена обязательная вакцинация сотрудников госпредприятий и частных организаций.

# Коронавирус # Фотофакт

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