Студентов в Латвии не пускают в вузы без сертификата о вакцинации против коронавируса

Новости Латвии. Над латвийскими студентами нависла угроза оказаться на улице. Им могут запретить посещать аудитории вузов, а иногородних даже выгнать из общежития. Но все это произойдет лишь в одном случае – если они не сделают прививку от коронавируса и не получат соответствующий документ. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже появились первые жертвы этого закона. Только в Риге выселили из общежитий почти полсотни студентов. Десятки человек взяли академический отпуск в надежде, что через год ситуация изменится. Таким образом власти страны намерены заставить людей вакцинироваться. В Латвии из-за распространения коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Там введена обязательная вакцинация сотрудников госпредприятий и частных организаций.