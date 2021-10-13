Студентов в Латвии не пускают в вузы без сертификата о вакцинации против коронавируса

Новости Латвии. Над латвийскими студентами нависла угроза оказаться на улице. Им могут запретить посещать аудитории вузов, а иногородних даже выгнать из общежития. Но все это произойдет лишь в одном случае – если они не сделают прививку от коронавируса и не получат соответствующий документ. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.