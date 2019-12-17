Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

Новости Франции. «Черный вторник» прогнозируют эксперты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна с содроганием ожидает очередную манифестацию. Она может стать самой масштабной.

На улицы выйдут не только железнодорожники и сотрудники метрополитена, но и пожарные, а также работники здравоохранения и образования. В столичном регионе вновь ожидаются многокилометровые пробки.

Напомним, общенациональная забастовка в стране началась почти две недели назад. Люди выступают против пенсионной реформы, из-за которой некоторые французы могут лишиться ряда привилегий. В попытке разблокировать ситуацию власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров. Ожидается, что встреча состоится 18 декабря.