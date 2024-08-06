В секторе Газа становится всё больше детей, страдающих от голода

Число детей, страдающих от недоедания в секторе Газа продолжает расти. По сравнению с июнем, их количество увеличилось наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной массового недоедания эксперты ООН назвали гуманитарную катастрофу в анклаве. Из-за блокады Израиля туда не поступают медикаменты, продовольствие и топливо. Ко всему прочему в регионе наблюдается острый дефицит питьевой воды, что приводит к смертям не только от голода, но и от обезвоживания.