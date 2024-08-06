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В секторе Газа становится всё больше детей, страдающих от голода

06 августа 2024 11:35
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Число детей, страдающих от недоедания в секторе Газа продолжает расти. По сравнению с июнем, их количество увеличилось наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В секторе Газа становится всё больше детей, страдающих от голода-1

Причиной массового недоедания эксперты ООН назвали гуманитарную катастрофу в анклаве. Из-за блокады Израиля туда не поступают медикаменты, продовольствие и топливо. Ко всему прочему в регионе наблюдается острый дефицит питьевой воды, что приводит к смертям не только от голода, но и от обезвоживания.

В секторе Газа становится всё больше детей, страдающих от голода-4

Ситуацию в секторе усугубляют постоянные массированные обстрелы со стороны ЦАХАЛа. Кроме военных объектов, израильские войска атакуют и гражданские позиции. По данным Минздрава Газы, с октября 2023 года, когда начались боевые действий, погибли более 39 тысяч палестинцев.

# Международная политика

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