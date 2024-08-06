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NYT: бойцы ВСУ сдали позиции из-за бессмысленных приказов начальства

06 августа 2024 11:43
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По данным New York Times, 41-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдала свои позиции под Торецком российским войскам за считанные дни во время недавнего наступления России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным украинских военнослужащих, бригада оказалась не готова к бою по причине незнания местности и неэффективности приказов начальства. Солдаты 24-й бригады предупредили начальство о появлении в мае 2024 года признаков наступления российских войск на Торецк и посоветовали воздержаться от ротации. Однако в июне 41-я бригада была переброшена из Часов Яра и заменена 24-й бригадой, которая затем была атакована уже через два дня после ротации. 

По словам солдат, 41-я бригада была плохо оснащена для обороны Торецка из-за незнания местностей и нечетких приказов командира. Потеря позиции была возложена на командира бригады и генштаб заместителем командира 206-го батальона.

# Международная политика

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