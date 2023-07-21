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Крымский мост перекрывали из-за воздушной тревоги

21 июля 2023 07:48
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Вечером в четверг, 20 июля, Крымский мост временно закрывался из-за воздушной тревоги, сообщили в региональном оперативном штабе, передает РИА Новости. Позднее автомобильное сообщение по нему было вновь восстановлено.

Ранее пресс-служба Упрдор «Тамань» информировала, что движение по Крымскому мосту проходило в обычном порядке. Однако, по информации оперативного Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту, к 19:00 на таманской стороне собралось 320 автомобилей. Автомобилисты простояли в ожидании более часа. Со стороны Керчи образовалась очередь из 580 автомобилей, а ожидание заняло более двух часов.

В настоящее время мост доступен для легковых автомобилей массой до 3,5 т. Грузовые автомобили с первоочередными грузами, рейсовые автобусы и организованные детские группы продолжают пользоваться Керченской паромной переправой.

# Международная политика

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