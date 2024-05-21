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Нуланд призвала США разрешить ВСУ атаковать РФ дальнобойным оружием

21 мая 2024 08:17
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Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призывает разрешить Вооруженным силам Украины атаковать Россию с помощью оружия дальнего радиуса действия. Об этом пишет РИА Новости.

Она считает, что если атаки будут исходить из России, то именно эти базы должны стать мишенью. По мнению Нуланд, США и их союзники должны помочь украинской стороне в нанесении ударов по территории России.

При этом власти Киева просят у США разрешения использовать американское оружие против РФ. В Кремле назвали ситуацию беспрецедентной эскалацией, которая требует внимания и принятия мер.

# Международная политика

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