Нуланд призвала США разрешить ВСУ атаковать РФ дальнобойным оружием

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призывает разрешить Вооруженным силам Украины атаковать Россию с помощью оружия дальнего радиуса действия. Об этом пишет РИА Новости.

Она считает, что если атаки будут исходить из России, то именно эти базы должны стать мишенью. По мнению Нуланд, США и их союзники должны помочь украинской стороне в нанесении ударов по территории России.

При этом власти Киева просят у США разрешения использовать американское оружие против РФ. В Кремле назвали ситуацию беспрецедентной эскалацией, которая требует внимания и принятия мер.