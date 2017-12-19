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Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза

19 декабря 2017 15:54
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Новости США. При расшифровке черного ящика, специалисты обнаружили, что состав перед аварией двигался со скоростью 130 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза-1

Что почти в три раза превысило допустимый предел на данном участке. Помимо этого на путях не была активирована система контроля поездов, которая вынуждает локомотив остановиться, если он превышает скорость.

Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза-4

Напомним, 18 декабря скоростной поезд на полном ходу с моста упал на оживленное шоссе. Погибли минимум три человека, еще более 100 пострадали.

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# Фотофакт # Авария в США

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