Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза

Новости США. При расшифровке черного ящика, специалисты обнаружили, что состав перед аварией двигался со скоростью 130 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что почти в три раза превысило допустимый предел на данном участке. Помимо этого на путях не была активирована система контроля поездов, которая вынуждает локомотив остановиться, если он превышает скорость.