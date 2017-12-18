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Вагон состава заваливается набок и падает на проезжающие машины: опубликованы кадры с места ЧП в США

18 декабря 2017 20:59
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Новости США. Срочные новости в эти минуты приходят из США. В штате Вашингтон скоростной поезд рухнул с моста на проезжую часть.

Известно о 6 погибших. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Вашингтон.

Вагон состава заваливается набок и падает на проезжающие машины: опубликованы кадры с места ЧП в США-1

По информации американских изданий, в поезде находились 83 человека – 78 пассажиров и 5 членов экипажа.

В Сети появилось видео с места ЧП. На кадрах можно увидеть, как последний вагон падает набок и вылетает на оживленную трассу. По предварительным данным, среди автомобилистов жертв нет.

# Фотофакт # Авария в США

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