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Из-за поправок в судебную систему в Румынии прошли забастовки судей и прокуроров

19 декабря 2017 13:47
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Новости Румынии. По Румынии прокатилась волна протестов. На улицы Бухареста вышли судьи и прокуроры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за поправок в судебную систему в Румынии прошли забастовки судей и прокуроров-1

Из-за поправок в судебную систему в Румынии прошли забастовки судей и прокуроров-3

Служители Фемиды таким образом решили выразить свое несогласие с поправками, которые парламентарии намерены внести в судебную систему и Уголовный кодекс Румынии. Возмущение вызывает тот факт, что депутаты приступили к обсуждению поправок без консультаций с юристами и вопреки заключению Высшего совета магистратуры, который дал инициативе отрицательную оценку.

Из-за поправок в судебную систему в Румынии прошли забастовки судей и прокуроров-6

Законопроект подразумевает ограничение полномочий Национального управления по борьбе с коррупцией. А судьи и прокуроры будут обязаны подчиняться парламенту.

# Забастовка # Фотофакт

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