Из-за поправок в судебную систему в Румынии прошли забастовки судей и прокуроров

Новости Румынии. По Румынии прокатилась волна протестов. На улицы Бухареста вышли судьи и прокуроры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служители Фемиды таким образом решили выразить свое несогласие с поправками, которые парламентарии намерены внести в судебную систему и Уголовный кодекс Румынии. Возмущение вызывает тот факт, что депутаты приступили к обсуждению поправок без консультаций с юристами и вопреки заключению Высшего совета магистратуры, который дал инициативе отрицательную оценку.