На севере России разбился самолет АН-2: погибли 4 человека

Новости России. На севере России потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2. На борту находилось 15 человек, 4 из них погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остальные с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Самолет, по предварительным данным, произвел посадку, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы.