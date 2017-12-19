На севере России разбился самолет АН-2: погибли 4 человека

Новости России. На севере России потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2. На борту находилось 15 человек, 4 из них погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. На севере России потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2. На борту находилось 15 человек, 4 из них погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остальные с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Самолет, по предварительным данным, произвел посадку, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы.
В службе авиационной безопасности пока не называют точные причины происшествия. На месте ЧП работают бригады всех оперативных служб.