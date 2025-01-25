Соболенка проиграла Киз в финале Australian Open

Она проиграла со счетом 3:6, 6:2, 5:7 и не смогла выиграть этот турнир в третий раз подряд.

Белоруска Арина Соболенко заплакала после проигрыша американке Мэдисон Киз в финале Australian Open. Об этом пишет РИА Новости.

После окончания игры она выразила благодарность своей сопернице, разбила ракетку и села на скамейку в слезах.

Киз тоже плакала от радости, впервые выиграв турнир Большого шлема в возрасте 29 лет.