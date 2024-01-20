Снег в Испании заблокировал более 600 водителей на дорогах – для расчистки мобилизовали армию

В Испании бушует непогода. Несколько регионов оказались во власти зимнего шторма. Города утопают в снегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки доставили немало проблем водителям. Около 600 автомобилистов оказались заблокированы на дорогах и не смогли выбраться из снежных заносов самостоятельно. Властям пришлось мобилизовать армейские подразделения. Основные силы были брошены в северную часть страны. Здесь температура воздуха упала до -13 °С, что привело к обледенению трассы.