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Снег в Испании заблокировал более 600 водителей на дорогах – для расчистки мобилизовали армию

20 января 2024 07:36
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В Испании бушует непогода. Несколько регионов оказались во власти зимнего шторма. Города утопают в снегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снег в Испании заблокировал более 600 водителей на дорогах – для расчистки мобилизовали армию-1

Обильные осадки доставили немало проблем водителям. Около 600 автомобилистов оказались заблокированы на дорогах и не смогли выбраться из снежных заносов самостоятельно. Властям пришлось мобилизовать армейские подразделения. Основные силы были брошены в северную часть страны. Здесь температура воздуха упала до -13 °С, что привело к обледенению трассы.

# Погода

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