В Европе вспыхивают протесты фермеров – они недовольны политикой правительства

Кризис ударил по сельскому хозяйству Европы. Вслед за немецкими фермерами на протесты вышли и французские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии в целом недовольны политикой правительства, в связи с чем заблокировали дорогу в Тулузу и вывалили кучу навоза у города Лимож.

Наученный горьким опытом соседей, французский лидер решил не дожидаться обострения ситуации и сразу отреагировал на гнев протестующих. Макрон попросил префектов страны встретиться с митингующими в эти выходные, чтобы постараться решить ситуацию.

А тем временем заявить о своем недовольстве решили и австрийские фермеры. В центр Вены аграрии подтянули технику и барабанщиков. Люди недовольны сокращением дотаций, уровнем оплаты труда и поставками украинского зерна.