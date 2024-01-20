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В Европе вспыхивают протесты фермеров – они недовольны политикой правительства

20 января 2024 07:34
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Кризис ударил по сельскому хозяйству Европы. Вслед за немецкими фермерами на протесты вышли и французские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе вспыхивают протесты фермеров – они недовольны политикой правительства-1

Аграрии в целом недовольны политикой правительства, в связи с чем заблокировали дорогу в Тулузу и вывалили кучу навоза у города Лимож.

В Европе вспыхивают протесты фермеров – они недовольны политикой правительства-4

Наученный горьким опытом соседей, французский лидер решил не дожидаться обострения ситуации и сразу отреагировал на гнев протестующих. Макрон попросил префектов страны встретиться с митингующими в эти выходные, чтобы постараться решить ситуацию.

В Европе вспыхивают протесты фермеров – они недовольны политикой правительства-7

А тем временем заявить о своем недовольстве решили и австрийские фермеры. В центр Вены аграрии подтянули технику и барабанщиков. Люди недовольны сокращением дотаций, уровнем оплаты труда и поставками украинского зерна.

В Европе вспыхивают протесты фермеров – они недовольны политикой правительства-10

Аналогичные претензии и у польских фермеров. Они анонсировали протесты на 24 января.

# Акции протеста

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