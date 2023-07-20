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Аксенов заявил, что над центральной частью Крыма силы ПВО РФ сбили украинский БПЛА

20 июля 2023 15:08
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В центральной части Крыма с использованием средств ПВО был уничтожен беспилотник, о чем в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

Он уверил, что никто не пострадал и никаких разрушений нет. Аксенов призвал жителей сохранять самообладание и полагаться только на официальные источники информации. Несколько раз Крым оказывался жертвой атак беспилотников. 

Недавно, минувшей ночью, удар украинского беспилотника был нанесен по селу Раздольное на северо-западе полуострова, в результате чего погибла девочка-подросток.

# Международная политика

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