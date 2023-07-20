МО Украины: идущие по Чёрному морю в РФ корабли будут считаться военными целями

Украинское оборонное ведомство сообщило, что все корабли, которые через Черное море будут следовать в российские порты, с 00:00 часов по московскому времени 21 июля текущего года считаются как перевозящие военные грузы. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на заявление МО Украины.

В Минобороны уточняют, что речь идет о судах, следующих через Чёрное море в направлении Российской Федерации, а также морских портов, которые Украина считает своими. К таким Киев относит порты на территории Крыма и новых регионов РФ. Эти корабли будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, отмечает МО Украины.

Кроме того, украинская сторона объявило судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива небезопасным. Оно запрещено с 5 часов утра по московскому времени 20 июля.

После расторжения зерновой сделки Минобороны Российской Федерации заявило, что Москва по причине ее прекращения с 00:00 по московскому времени 20 июля будет считать все суда, следующие в украинские порты по Черному морю перевозчиками грузов военного назначения. А страны флага таких кораблей рассматриваться как вовлеченные в украинский конфликт на стороне противника.