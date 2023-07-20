Более 20 стран подали заявки на присоединение к БРИКС

Более двадцати государств готовятся к вступлению в БРИКС. Столько стран официально подали заявки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала, пишет РИА Новости.

По данным агентства, примерно столько же стран также намерены войти в состав БРИКС. О желании стать частью объединения они пока заявили неофициально.

В БРИКС входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР. К блоку в ближайшем будущем намерены присоединиться еще ряд стран. В их числе Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.