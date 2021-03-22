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Смертник взорвал бомбу на собрании сельского комитета в Китае. Погибли пять человек

22 марта 2021 20:37
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Новости Китая. ЧП на юге Китая: в провинции Гуанчжоу в здании, где проходило собрание местного сельского комитета, прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертник взорвал бомбу на собрании сельского комитета в Китае. Погибли пять человек-1

Жертвами происшествия стали пять человек, еще столько же получили ранения. Погиб и смертник, который привел взрывное устройство в действие.

Смертник взорвал бомбу на собрании сельского комитета в Китае. Погибли пять человек-4

Ударной волной выбило окна здания, частично обрушились стены и потолок. Причиной нападения могла стать месть, поскольку ранее у мужчины изъяли земельный участок. На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства взрыва и точные мотивы действий злоумышленника устанавливаются.

# Взрыв # Фотофакт

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