Смертник взорвал бомбу на собрании сельского комитета в Китае. Погибли пять человек

Новости Китая. ЧП на юге Китая: в провинции Гуанчжоу в здании, где проходило собрание местного сельского комитета, прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. ЧП на юге Китая: в провинции Гуанчжоу в здании, где проходило собрание местного сельского комитета, прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами происшествия стали пять человек, еще столько же получили ранения. Погиб и смертник, который привел взрывное устройство в действие.
Ударной волной выбило окна здания, частично обрушились стены и потолок. Причиной нападения могла стать месть, поскольку ранее у мужчины изъяли земельный участок. На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства взрыва и точные мотивы действий злоумышленника устанавливаются.