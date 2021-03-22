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Автобус из Украины попал в аварию в Польше. Погиб человек, ещё четверо ранены

22 марта 2021 12:16
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На юге Польши произошла авария с участием украинского пассажирского автобуса. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус из Украины попал в аварию в Польше. Погиб человек, ещё четверо ранены-1

Авария произошла ночью с 21 на 22 марта в Подкарпатском воеводстве. Автобус наехал на отбойник, перевернулся и упал в овраг.

Автобус из Украины попал в аварию в Польше. Погиб человек, ещё четверо ранены-4

Всего в транспортном средстве находились 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины.

Автобус из Украины попал в аварию в Польше. Погиб человек, ещё четверо ранены-7

В настоящее время автомагистраль заблокирована. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

# Авария # Фотофакт

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