Автобус из Украины попал в аварию в Польше. Погиб человек, ещё четверо ранены

На юге Польши произошла авария с участием украинского пассажирского автобуса. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла ночью с 21 на 22 марта в Подкарпатском воеводстве. Автобус наехал на отбойник, перевернулся и упал в овраг.

Всего в транспортном средстве находились 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины.